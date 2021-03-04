Врач-гериатр рассказала, как вакцинация помогает остановить старение

Вакцинация от инфекционных заболеваний может приостановить процесс старения. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на главного внештатного гериатра Минздрава РФ Ольгу Ткачеву.

«Вакцинация – это не просто профилактика каких-то инфекционных заболеваний, это еще и влияние на скорость старения. За счет вакцинации мы можем снижать синдром системного воспаления и замедлять процесс старения», — заявила Ткачева.

Она также пояснила, что все инфекционные заболевания оставляют след на здоровье человека. Ткачева добавила, что одним из механизмов старения является «тлеющее системное воспаление». Чем выше уровень такого воспаления, тем быстрее наступает старение.

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