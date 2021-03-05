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Новости науки

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Суд заморозил строительство стартового комплекса для «Ангары» на Восточном

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Амурский областной суд по иску Минобороны постановил заморозить на 90 суток строительство стартового комплекса для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный, говорится в решении суда. Об этом сообщает РИА «Новости».

Иск против ПСО «Казань» выдвинул 119-й отдел государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России. Мерой наказания стала приостановка работ на срок до 90 суток. Из материалов дела известно, что стройка будет заморожена из-за нарушений порядка строительства, которое предусматривает часть ч. 3 ст. 9.5 КоАП.

«Что касается судебного разбирательства, стоит обратить внимание, что прежде всего речь идет о несвоевременно поданных документах. Из-за пандемии мы не смогли вовремя получить необходимую документацию от поставщиков. Но прилагаем все усилия, чтобы в кратчайшие сроки решить эту проблему», — добавили в пресс-службе ПСО «Казань».

Также по информации пресс-службы, «строительство стартового стола для «Ангары» продолжается, а решение суда будет обжаловано».

Ранее генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева рассказал о внимании коммерческих заказчиков к ракете «Ангара».

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