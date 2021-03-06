Perseverance впервые проехался по Марсу

Американский ровер Perseverance совершил первую тестовую поездку по Марсу, сообщается на странице аппарата в NASAPersevere/status/1367936250271858689» target=«_blank»>Twitter.

«Я в пути! Только что прошел свой первый тест-драйв на Марсе, проехав около 5 метров <...> Еще многое предстоит сделать», – указано в сообщении, опубликованном от лица марсохода.

В феврале марсоход Perseverance совершил успешную посадку в районе кратера Езеро. Аппарат будет искать следы жизни и изучать геологию Марса, чтобы понять причины его превращения в сухую холодную планету. Кроме того, на ровере будет проведен ряд экспериментов, полезных для возможных будущих экспедиций людей на Марс.

Ранее NASA опубликовало аудиозапись со звуками с поверхности Марса, которую сделал Perseverance.