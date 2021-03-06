Космонавты заделали трещину в российском модуле МКС

Экипаж Международной космической станции (МКС) окончательно заделал первую трещину в российском модуле «Звезда», из-за которой случилась утечка воздуха. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Отмечается, что сегодня космонавты в модуле «Звезда» откроют люк промежуточной камеры, где происходит утечка воздуха, и нанесут слой герметика с торца установленной ранее на первую трещину накладки.

Устранение неполадки будет проходить под руководством специалистов главной оперативной группы управления российским сегментом МКС.

Ранее сообщалось, что специалисты пока не нашли причину появления трещин на МКС.