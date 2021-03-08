Первый энергоблок БелАЭС вновь подключили к сети

Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу после планового отключения от сети в феврале текущего года. Об этом сообщило Министерство энергетики Белоруссии.

«После выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта в 2.14 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС включен в сеть», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время идет увеличение уровня мощности реакторной установки.

20 февраля БелАЭС отключил первый энергоблок для проведения испытаний и регламентных работ.