Роскосмос и NASA пока не договорились об обмене местами в кораблях для полетов к МКС

Россия и США пока не договорились о перекрестных полетах на российских «Союзах» и американских кораблях CrewDragon к Международной космической станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

«Договоренности с NASA об обмене креслами в кораблях пока не достигнуты, хотя и обсуждается», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что такие полеты станут возможными после завершения испытаний новых американских кораблей и подтверждения безопасности их эксплуатации.

Ранее в NASA назвали условие замены россиянина на американского астронавта в «Союзе».