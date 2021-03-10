Ученые: от ядерных испытаний Франции пострадали 110 тыс. человек

Ученые из Принстонского университета помогли журналистам-расследователям раскрыть масштабы последствий для здоровья, с которыми столкнулись жители Французской Полинезии в результате ядерных испытаний Франции. Отчет опубликован на сайте некоммерческой организации Disclose.

С 1966 по 1996 год Франция тайно проводила ядерные испытания на полинезийских атоллах Муруроа и Фангатауфа, которые прекратила только после массовых протестов местных жителей. К этому моменту удалось провести почти 200 взрывов. В течение двух лет группа исследователей в области безопасности, специалистов по сбору данных и журналистов-расследователей собирала и анализировала рассекреченные документы — около 2000 страниц военных и правительственных данных. Также они опросили местных жителей, чтобы составить более полное представление о том, что происходило на атоллах. При помощи ученых удалось реконструировать наиболее масштабные испытания, смоделировать радиоактивные осадки и оценить их последствия.

«По нашим расчетам, от радиации пострадали около 110 тыс. человек, почти все население Полинезии на тот момент», — пишут авторы доклада.

Наибольшую опасность представляли испытания в 1971 и 1974 годах, которые привели к выбросу огромного количества радиоактивных частиц. Оседая в населенных пунктах, они спровоцировали рост онкозаболеваний. На момент проведения испытаний уже было известно, что радиоактивные частицы в воде, воздухе, на земле крайне опасны для здоровья. Однако чиновники не откладывали испытаний в случаях, когда прогноз погоды говорил о ветрах, дующих в сторону островов. В итоге ветра гнали в города облака опасных частиц, подрывая здоровье жителей.

Несмотря на нанесенный ущерб, на сегодняшний день лишь 454 полинезийца получили от французского правительства компенсацию за полученный вред. 80% заявлений отклонялись без объяснения причин. От испытаний пострадало не только коренное население. Согласно упоминаемой авторами отчета переписке в Министерстве обороны Франции, около 2000 из 6000 военных и гражданских, участвовавших в испытаниях, тоже либо столкнулись с раком, либо имели высокий риск пострадать от него. На основании новых данных десятки тысяч людей могут теперь требовать компенсации, отмечают авторы.