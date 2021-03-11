Противорвотный препарат для онкобольных защитил мозг от ионизирующего излучения

Российские ученые вместе с американскими коллегами обнаружили, что препарат, используемый в химиотерапии, может защитить мозг крыс от ионизирующего излучения. Животные вели себя спокойнее, не показывали нарушений в когнитивных тестах и были более активны в новых пространствах. Потенциально препарат можно использовать для защиты умственных способностей и ментального здоровья космонавтов в дальних космических экспедициях. Результаты исследования опубликованы в журнале CNS & Neurological Disorders – Drug Targets. Исследование поддержано грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ).

Полет человека в дальний космос до сих пор был невозможен, в числе прочего, из-за особого ионизирующего излучения – галактических космических лучей. Магнитное поле и атмосфера Земли делают это излучение безопасным для живых существ, но в открытом космосе и на планетах, лишенных магнитного поля, излучения воздействуют на мозг человека и вызывают когнитивные нарушения, а также тревогу и эмоциональную нестабильность. Эти факторы усложняют реализацию дальних космических миссий.

Российские ученые предположили, а затем, совместно с американскими учеными, доказали, что препарат ролапитант способен предотвращать негативные последствия воздействия галактических космических лучей. До этого лекарство применялось у онкобольных, проходящих химиотерапию, как противорвотное средство. Ролапитант ученые выбрали потому, что этот препарат является антагонистом (то есть подавителем) рецептора neurokinin-1 (NK-1), который содержится в миндалевидном теле и гипоталамусе – отделах головного мозга, отвечающих за стресс.

«Именно эти отделы, как мы выяснили ранее, реагируют на ионизирующее излучение. Ролапитант – антагонист NK-1 рецептора – оказывает мягкий противотревожный эффект и полностью нивелирует эффекты облучения в отношении нервной системы», – рассказывает Виктор Кохан, кандидат биологических наук, руководитель проекта по гранту РНФ, старший научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

Во время исследования ученые сравнивали воздействие ролапитанта с диазепамом, который широко применяется в медицине для снятия тревожности. Для тестирования медикаментов использовали несколько групп крыс. Первая получала ролапитант без излучения, еще две группы животных подвергались облучению в дозах, аналогичных таковым при реализации трехлетней марсианской миссии, и получали лекарства. В ходе суточного гамма-облучения и последующего облучения ядрами углерода и тот, и другой препарат способствовали уменьшению тревоги. При этом ролапитант оказал лучший эффект: животные показывали очень хорошую способность ориентации в лабиринте и на других экспериментальных площадках. Примечательно, что ученые также выявили повышенную эффективность долговременной памяти: крысы легко отличали уже знакомые предметы от неизвестных.

Таким образом, авторы установили, что ролапитант может защищать нервную систему от ионизирующего излучения. В будущем это открытие, возможно, позволит человеку беспрепятственно совершать комические экспедиции на далекие расстояния, например, на Марс.