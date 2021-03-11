Разработана новая «химерная» вакцина от разных подтипов гриппа А

Исследователи разработали новую вакцину против разных подтипов гриппа А. Она поможет опередить мутацию вируса, а в будущем — решить проблему постоянной изменчивости возбудителя и поспособствует созданию универсальной вакцины. Статья опубликована в журнале Scientific Reports. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ).

«Основной проблемой, с которой сталкиваются ученые при разработке вакцин от гриппа, является большое количество штаммов вируса и высокая скорость их эволюции. Мы, по сути, пошли на опережение, создав «универсальную» версию живого вируса и сделали из него вакцину, которая защищает от большого количества подтипов гриппа А. Новая вакцина в будущем поможет увеличить эффективность вакцинопрофилактики», — комментирует исследование Руденко Лариса, руководитель проекта по гранту РНФ, профессор, доктор медицинских наук, заведующая отделом вирусологии в Институте экспериментальной медицины.

Вирус гриппа сегодня – одно из самых распространенных сезонных респираторных заболеваний. При заражении этим вирусом страдают верхние дыхательные пути: нос, глотка, а иногда бронхи и легкие. Грипп очень заразен, он может приводить к серьезным осложнениям. Самые опасные из них – пневмония, миокардит, перикардит, менингит, энцефалит и другие болезни, которые могут приводить к смерти. Во всем мире в год из-за гриппа и его осложнений умирает около 650 тысяч человек. Осенью и зимой от этого вируса страдают от 5% до 15% населения северного полушария. Именно из-за того, что это заболевание так распространено, ежегодно проводится вакцинация против вируса гриппа. Благодаря ей люди не только переносят заболевание в легкой форме, но и в целом реже заражаются. Однако, несмотря на это, грипп постоянно мутирует. Кроме того, существует большое количество штаммов вируса, что существенно снижает эффективность вакцинации, так как на сегодня не существует универсальной вакцины.

Российские ученые из Санкт-Петербургского Института экспериментальной медицины совместно с коллегами из Института биомедицинских наук Государственного университета Джорджии (США) провели исследование, в ходе которого создали новую вакцину. Для того чтобы сделать ее максимально эффективной, авторы попытались усилить реакцию иммунной системы на эпитоп — распознаваемую иммунной системой часть молекулы чужеродного или возможно опасного вещества, когда оно попадает в организм. Для этого они воспользовались методами генной инженерии и сконструировали реассортантный штамм, то есть вирус со смесью генетического материала от разных вирусов. В своей вакцине российские ученые использовали живой вирус Гонконгского гриппа, у которого дополнительно присутствовали четыре копии антигена M2e. Этот небольшой белок является универсальным среди всех вирусов гриппа А, и благодаря наличию большого числа копий М2е в вакцине организм производит большое количество перекрестно-реагирующих антител. В предыдущих исследованиях ученые доказали эффективность использования этой стратегии.

Проверяя эффективность нового препарата, авторы проводили испытания на мышах. Они выяснили, что вакцинированные животные при заражении меньше теряют в весе, то есть организм переносит заболевание гораздо легче. Выживаемость составила 100%, хотя при вакцинации обычным живым вирусом некоторые животные все равно погибают. Более того, новый препарат дает защиту не только от Гонконгского гриппа, но и от других подтипов вируса гриппа А.