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Новости науки

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Эксперт оценил воздействие «Спутника V» на нервную систему

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не влияет на нервную систему. Об этом рассказал доктор медицинских наук, главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк, пишет РИА «Новости».

«Сразу скажу твердо, что нет. И это касается что наших наблюдений, что наших пациентов из клиник памяти — это возрастные пациенты, которые «65+» и которые более уязвимы. Мы тоже отслеживаем это», — сказал Костюк, отвечая на соответствующий вопрос.

Врач уточнил, что у старшей группы даже местные реакции были менее явными, чем у молодой.

Ранее экс-мэр Риги призвал власти Латвии сделать доступной вакцину «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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