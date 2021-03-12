Немецкая полиция раскрыла дело с помощью ДНК преступника на колбасе

Немецкая полиция раскрыла дело девятилетней давности о краже со взломом с помощью куска колбаски, с которого удалось собрать ДНК преступника. Об этом сообщается немецкое издание Presse Portal.

Полиция города Швельм поймала 30-летнего гражданина Албании, который в 2012 году проник в квартиру в Гевельсберге и в процессе кражи решил перекусить. Тогда полиция смогла выделить ДНК преступника, но обнаружить совпадения в базах данных не удалось.

Но недавно французская полиция задержала мужчину, совершившего насильственное преступление. Поиск по международным базам показал совпадение его ДНК с образцом, полученным девять лет назад в Германии.

Однако срок давности по делу о краже со взломом истек, а, значит, подозреваемого вряд ли отправят в Германию. Полиция Швельма отмечает, что он, по всей видимости, останется на свободе.