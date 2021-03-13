Ракета «Союз» впервые изменит дизайн

Российская ракета-носитель «Союз-2» впервые за свою летную историю изменит дизайн, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным источника, для запланированного на 20 марта запуска с космодрома Байконура ракета будет окрашена в бело-синие цвета вместо привычных бело-серо-оранжевых.

«Источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя «Восток», который располагается на ВДНХ. Он окрашен в белый цвет», – рассказал собеседник агентства.

В течение всего времени эксплуатации ракет семейства «Союз» с 1966 года они сохраняют одинаковую цветовую гамму: головной обтекатель носителя окрашен в белый цвет, переходный отсек и третья ступень – в серый, хвостовой отсек – в оранжевый. Блоки первой и второй ступени также серого цвета с белой и оранжевой полосами.

У «Союза», который будет запущен 20 марта, головная часть сохранит белый цвет, а оранжевые элементы будут заменены на синие. Кроме того, синим станет переходный отсек, а белыми станут остальные традиционно серые элементы, указано в сообщении.

До этого внешний вид «Союзов» изменяли с помощью наклеек узоров и надписей, изменения коснутся окраски ракеты впервые.

Ранее стало известно, что Роскосмос в текущем году запустит с космодрома Байконур в Казахстане 12 ракет «Союз-2».