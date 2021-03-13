На Байкале начал работать крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп

На Байкале начал работать крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что этот телескоп поможет обнаруживать источники нейтрино сверхвысоких энергий, а также исследовать эволюции галактик и Вселенной.

По словам директора Института ядерных исследований РАН Максима Либанова, на строительство проекта было потрачено 2,5 млрд рублей, установка занимает площадь около 0,5 кв. км. Со временем она будет дополнена.

Директор ОИЯИ (Дубна) Григорий Трубников сообщил, что, помимо России, в проекте также участвуют Чехия, Словакия, Польша и Германия.

По словам директора, благодаря телескопу «Байкал» Россия станет мировым лидером в области исследования свойств нейтрино.

»«Байкал» будет крупнейшим нейтринным телескопом в Северном полушарии, и начало исследований на нем является очередным триумфом российской науки и международного научного сотрудничества», — подчеркнул Трубников.

Он также отметил, что благодаря установке удастся обнаружить намного больше высокоэнергетических частиц, чем раньше, а также получится регистрировать частицы, которые родились раньше, чем Солнечная система.