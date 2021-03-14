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Новости науки

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Европа приняла решение запустить спутники Galileo на «Союзе»

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Для запуска двух европейских навигационных спутников Galileo вместо ракеты Ariane 6 будет использована российская ракета-носитель «Союз-СТ». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.

«Второй запуск двух спутников Galileo с Гвианского космического центра теперь тоже перенесен с ракеты Ariane 6 на «Союз-СТ» и планируется, предварительно, в марте 2022 года», — говорится в сообщении.

Запуск спутников запланирован на первый квартал 2022 года.

Как сообщалось, всего с космодрома Куру во Французской Гвиане планируют запустить пять ракет «Союз».

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