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Новости науки

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Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу

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Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) возобновил работу после плановой остановки 10 марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минэнерго Белоруссии.

Отмечается, что энергоблок был подключен к сети после успешного завершения исследования ксеноновых переходных процессов в реакторной установке, которая, в свою очередь, была выведена на номинальный уровень мощности.

По данным ведомства, до 5 апреля на энергоблоке №1 будут проведены испытания реакторной установки как в стационарном режиме, так и динамические испытания на различных уровнях мощности с разгрузкой энергоблока.

Ране сообщалось, что первый энергоблок БелАЭС вновь подключили к сети после отключения 20 февраля.

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