В Роспотребнадзоре создали тест для определения количества коронавируса в биоматериале

Сотрудники Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора создали первый в России тест, с помощью которого можно определить количество коронавируса в мазке и сделать вывод о степени заразности инфицированного человека. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики ОРЗ и референс-центра по мониторингу за возбудителями инфекций верхних и нижних дыхательных путей ЦНИИ Светлану Яцышину.

По словам руководителя научной группы, данные сведения будут способствовать получению новой качественной информации относительно заразности инфицированного, прогнозированию продолжительности и тяжести заболевания, а также контролю эффективности лечения.

Также благодаря данному набору реагентов количественное содержание РНК SARS-CoV-2 можно определить в любых биологических материалах человека.

На сегодняшний день разработка находится на стадии регистрации для получения бессрочного регистрационного свидетельства в РФ.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».