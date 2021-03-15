Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости науки

close
Астронавт Базз Олдрин c оборудованием для экспериментов на поверхности Луны, 20 июля 1969 года Астронавт Базз Олдрин c оборудованием для экспериментов на поверхности Луны, 20 июля 1969 года

WP назвала угрозой для США планы России построить лунную базу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Колумнист The Washington Post Генри Олсен назвал планы России и Китая создать лунную исследовательскую базу сигналом о новом альянсе между странами.

По мнению автора, совместная работа по созданию базы на Луне не несет в себе немедленной угрозы, так как такой проект невозможно осуществить ранее 30-х годов.

«Американцам не стоит переживать насчет скорой угрозы из-за секретных китайских лазеров или другого оружия, размещенного на спутнике Земли», — пишет Олсен.

Однако несмотря на планы собственно США построить базу на Луне, само сотрудничество России и Китая является тревожным знаком. Россия продает Китаю высокотехнологичное вооружение, также армии двух стран постоянно проводят совместные учения, в том числе вместе с Ираном.

Автор материала указывает, что ось Москва-Пекин-Тегеран должна заставить президента США беспокоиться, в первую очередь — на Ближнем Востоке. Главной мерой для восстановления ведущей роли США, считает Олсен, должно стать увеличение оборонного и космического бюджетов.

Ранее военный обозреватель «Газета.Ru» Михаил Ходоренок рассказал о планах Пентагона начать стройку в космосе и на Луне.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.