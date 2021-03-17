Возле места утечки воздуха на МКС нашли чай

Экипаж Международной космической станции рассказал об обнаружении скопления чаинок недалеко от возможного места утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Об этом говорится в транслируемых NASA переговорах с землей.

До этого подмосковный центр управления полетами предложил определить место утечки воздуха на МКС при помощи чая.

Космонавт Сергей Рыжиков рассказал ЦУП, что возле одного из трех возможных мест скопились чаинки. В остальных двух местах, по словам космонавта, такой ситуации не было зафиксировано.

В ответ специалисты предложили исследовать эту зону при помощи микроскопа.

Ранее стало известно, что на МКС заделали вторую трещину в российском модуле