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Новости науки

Анонсированы сроки космических испытаний российских ионных двигателей

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Исследовательский центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) рассчитывает провести летные испытания ионных двигателей в 2025–2030 годах. Об этом сообщает ТАСС.

«Надеемся, что мы облетаем наши изделия в 2025–2030 годах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что конкретный способ проведения летных испытаний все еще обсуждается.

Согласно сообщению, Центр Келдыша уже создал изделия мощностью от 200 Вт до 35 кВт. В настоящий момент подтверждаются их ресурсные характеристики.

«Ведется предварительная проработка создания двигателя мощностью 100 кВт», — говорится в сообщении.

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