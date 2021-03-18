Командир российских космонавтов рассказал, когда пройдет новый набор в отряд

Новый набор в отряд российских космонавтов, вероятно, пройдет через один-два года. Об этом рассказал командир отряда Олег Кононенко, пишет РИА «Новости».

«В ближайшие год-два будет объявлен дополнительный набор», — сказал Кононенко.

Он подчеркнул, что «мы ждем девушек».

Предыдущий набор начался в 2019 году и завершился к концу 2020 года, тогда отобрали четырех новобранцев. До этого шесть человек приняли в космонавты в 2018 году. Последний раз женщина стала российским космонавтом в 2012 году.

Ранее единственная женщина-космонавт Роскосмоса стала прообразом для новой Barbie.