В Австралии ученые создали первую модель эмбриона человека из клеток кожи

Группа ученых Сиднейского университета, возглавляемая австралийским профессором Хосе Поло, создала из клеток кожи первую модель зародыша человека в его самой ранней стадии развития. Об этом сообщает научный журнал Nature.

Данная модель поможет в изучении некоторых причин бесплодия и выкидыша на ранних сроках, а также начальных стадий эмбриогенеза человека.

«Созданная нами модель фактически прекращает свое развитие после 10 или 11 дней», – рассказал автор исследования, сотрудник Университета Монаша Джон Кэрролл.

Кроме того, группа ученых отметила, что создание данного зародыша будет способствовать дальнейшим научным исследованиям, избежав этических проблем.

Ранее ученые из США предупредили, что редактирование генома эмбрионов человека с помощью технологии CRISPR, удостоившейся Нобелевской премии, приводит к исчезновению хромосом.