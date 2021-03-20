Ученые заявили о начале астрономической весны в Северном полушарии Земли

В Московском планетарии рассказали, что в Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперты напомнили, что 20 марта отмечается День весеннего равноденствия, который означает увеличение продолжительности светового дня.

«В дни равноденствий Солнце одинаково освещает Северное и Южное полушарие, а терминатор (линия смены дня и ночи) точно проходит через Южный и Северный полюса, то есть по меридианам», — сказали специалисты планетария.

По их словам, в любой точке Земли в день равноденствия день равен ночи.

Они также уточнили, что в Южном наступает астрономическая осень.

Ученые также подчеркнули, что продолжительность дня на широте Москвы будет увеличена с 10 часов 46 минут до 3 часов 5 минут.