Ученые рассказали о пользе ранних завтраков

Специалисты Северо-Западного университета Чикаго рассказали, в какое время завтракать полезнее всего. Об этом пишет MedicalXpress.

Исследование проводилось на 10 575 взрослых добровольцах. Их разделили на две группы: первая завтракала до 8.30 утра, вторая — после. Выяснилось, что завтракающие раньше менее склонны к диабету и имеют более низкие показатели сахара.

«Полученные данные показывают, что метаболические процессы больше связаны с тем, когда человек ест, а не как долго в течение дня», — приводятся слова эндокринолога Северо-Западного университета Марриам Али.

Ученые заключили, что ранние завтраки полезны для здоровья.

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