В NASA сообщили о приближающемся к Земле астероиде

Мимо Земли 21 марта пролетит астероид 2001 FO32, сообщается на сайте NASA.

Предполагаемый диаметр небесного тела от 440 до 680 метров. Ожидается, что астероид приблизится на расстояние в два миллиона километров.

Хотя никакой угрозы для столкновения с нашей планетой нет, такое расстояние от Земли считается достаточно близким. Поэтому FO32 обозначен как «потенциально опасный астероид».

Это небесное тело нашли в 2001 году. Отмечается, что приближение астероида позволит исследователям получить более точные данные о его размере, поверхности и составе.

Ранее сообщалось, что к Земле приближаются астероиды размером с дом и самолет.