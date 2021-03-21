Ученые назвали собак опасными для человечества

Собаки отрицательно влияют на окружающую среду, потому что они потребляют много мяса. Об этом пишет L'Express.

Ученый из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин выяснил, 25-30% ущерба окружающей среды в США связываются с мясом, потребляемым 160 миллионами собак и кошек. Как подсчитал ученый, животные выбрасывают 64 миллионов тонн СО2. Это сравнимо с ежегодными выхлопами 13 миллионов машин.

В то же время профессор Пим Мартенс из Маастрихтского университета подчеркнул, что углеродный след от домашних животных зависит от того, где они живут.

«Средняя собака за всю свою жизнь выделяет от 4,2 до 17 тонн CO2, если она живет в Нидерландах, от 3,7 до 19,1 тонны — в Китае и только от 1,5 до 9,9 тонны — в Японии», — сказал Мартенс.

В то же время специалист по питанию животных в Университете Иллинойса Келли Суонсон назвала эти цифры несколько преувеличенными. Она отметила, что большинство собак и кошек питаются кормом, производимым из субпродуктов пищевой промышленности.

Эксперты призвали людей не перекармливать питомцев, чтобы снизить вред для природы.

Ранее в Великобритании 13-летний английский спрингер-спаниель по кличке Макс стал первым домашним животным, получившим орден «За заслуги» за выдающийся вклад в жизнь общества.