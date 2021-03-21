В Главкосмосе сообщили об устранении проблемы, вызвавшей перенос пуска «Союза»

Специалисты устранили проблему с наземным оборудованием, из-за которой ранее был отложен пуск ракеты «Союз-2.1а». Об этом сообщили в Twitter «Главкосмоса».

«Проблема в наземном вспомогательном оборудовании разгонного блока «Фрегат», из-за которой последовала команда на отмену пуска 20.03, сегодня установлена и устранена», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что пуск будет произведен завтра.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил перенос пуска ракеты «Союз» с космодрома Байконур.

Ракета с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностранными космическими аппаратами должна была стартовать с космодрома в субботу, 20 марта. Однако Роскосмос заявил о переносе пуска на резервный день. В корпорации отметили, что причиной переноса стали технические неполадки.