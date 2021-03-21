Врач перечислила симптомы опухоли головного мозга

Врач-онколог Кэтрин Макбейн назвала симптомы опухоли головного мозга. Об этом пишет The Independent.

Один из симптомов — судорожные припадки. Если такое происходит со здоровым человеком нужно обратиться ко врачу.

Также тревожными симптомами считаются слабость, особенно если это ощущение появляется с одной стороны тела и усиливается на протяжении недель.

Еще одним симптомом опухоли головного мозга может быть нарушение речи, которая выражается в невнятном произношении и путанице в словах.

Более того к врачу нужно обратиться при ухудшении зрения, потому что в сочетании с другими симптомами это может свидетельствовать о злокачественных процессах.

В то же время Макбейн убеждена, что головные боли без других проявлений редко указывают на опухоли. Тем не менее, если боли необычны, отличаются от прежних и усиливаются, стоит посетить врача.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что переизбыток кальция является одним из симптомов онкологического заболевания.