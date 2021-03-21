Эндокринолог назвала биологическую причину ссор в семье

Постоянные ссоры в семье могут свидетельствовать о нарушениях в работе эндокринной системы. Об этом рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» эндокринолог Ольга Деревянко.

«Психологи присылают пары, которые уже на грани разрыва, к эндокринологу. Выясняется, что там тиреотоксикоз, мы тиреотоксикоз компенсируем и восстанавливаем мир в семье», — сказала она.

По словам врача, такие проблемы решаются при помощи лекарств. Кроме того, она напомнила, что настроение человека напрямую зависит от гормонов.

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