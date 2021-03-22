Ракета «Союз» с новым дизайном стартовала с Байконура с 38 спутниками

Ракета-носитель «Союз-2.1а», впервые за 45 лет сменившая дизайн, была запущена на орбиту с космодрома Байконур в понедельник, 22 марта. Трансляция велась на сайте Роскосмоса.

Пуск должен был состояться в субботу, 20 марта, но по решению комиссии был отложен. По данным РИА «Новости», причиной стал скачок напряжения в системе электропитания стартового комплекса и необходимость повторной проверки систем ракеты.

Ракета выведет в космос южнокорейский аппарат CAS500-1 и еще 37 спутников из 18 стран. Согласно информации Роскосмоса, в 9.16 по мск разгонный блок «Фрегат» должен был со спутниками отделиться от третьей ступени ракеты «Союз» на суборбитальной траектории полета за счет включения двигателей блока.

По плану, южнокорейский спутник должен отделиться в 10.10 мск. После этого последуют еще два включения двигателя разгонного блока, и в период с 11.35 до 11.37 мск планируется отделение четырех японских спутников GRUS.

Ранее сообщалось, что Российская ракета-носитель «Союз-2» впервые за свою летную историю изменила дизайн, она была окрашена в бело-синие цвета вместо привычных бело-серо-оранжевых.