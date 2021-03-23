В районе Чернобыля отмечена массовая гибель воробьев

Сотрудники Чернобыльского радиационного-биосферного заповедника сообщают, что на территории зоны отчуждения замечено вымирание воробьев.

По заявлению местных специалистов, в ходе проведения учета в 2020 году воробьи не попали в пятерку наиболее распространенных птиц.

«Синантропным видам птиц не хватает людей, даже если людям еще учиться и учиться сознательному и бережному отношению к природе», — указали специалисты в сообщении.

Исследователи из заповедника также отметили, что по всей Украине отмечается сокращение популяции домашних и полевых воробьев, что сказывается на противодействии естественным сельскохозяйственным вредителям.

«Воробьи эффективно борются с вредителями, которые мешают людям в некоторых видах хозяйственной деятельности (например, в огородничестве и садоводстве)», — пояснили в сообщении.

Однако о полном исчезновении популяции воробьев пока говорить рано, на данном этапе птицы только рискуют попасть в группу риска.

Ранее американские ученые впервые успешно клонировали хорька вымирающего вида.