Ученые связали выкидыши с риском преждевременной смерти

Женщины, перенесшие выкидыш, умирают раньше, выяснили специалисты из Гарварда. Исследование было опубликовано в журнале The BMJ.

Выкидышем заканчиваются, по разным оценкам, 12-24% беременностей. Более ранние наблюдения показали, что женщины, перенесшие выкидыш, чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным давлением, диабетом 2-го типа. Однако данные, указывающие на связь выкидыша с продолжительностью жизни, были довольно скудны.

Чтобы разобраться в этом вопросе, авторы работы собрали данные более чем о 101 тыс. медсестер, которые участвовали в наблюдательном исследовании здоровья женщин, на момент начала находившихся в репродуктивном возрасте (25-42 года). Наблюдение длилось с 1993 по 2017 год. Раз в два года женщины заполняли опросники, посвященные беременности, состоянию здоровья и факторам образа жизни.

За время исследования у 25,6% участниц была как минимум одна закончившаяся выкидышем беременность. Почти 3000 женщин скончались преждевременно от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, женщины, пережившие выкидыши, в среднем на 19% чаще рисковали умереть преждевременно. Наиболее высокие риски наблюдались у тех, кто столкнулся с несколькими выкидышами, и у тех, кто пережил выкидыш в возрасте до 24 лет.

Наибольшая связь наблюдалась между выкидышами и смертью от сердечно-сосудистых заболеваний. На риск развития рака выкидыши не влияли.

Так как исследование было наблюдательным, причинно-следственную связь установить проблематично. Возможно, существуют факторы, которые способствуют и выкидышам, и развитию сердечно-сосудистых патологий. Установить причины предстоит в будущих работах.