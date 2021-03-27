В России началось создание робота для работы в открытом космосе

Научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш и Ракетно-космическая корпорация «Энергия» создают человекоподобного робота, который выйдет в открытый космос. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на госкорпорацию Роскосмос.

«Работы проводятся в рамках целевой работы «Теледроид» долгосрочной программы целевых работ на Международной космической станции. Непосредственно созданием робототехнической системы «Теледроид» будет заниматься НПО «Андроидная техника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что робот будет выглядеть как торс человека без ног. По плану его поместят на манипуляторе, который обеспечит его перемещение между модулями МКС. Робот будет копировать движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС или в Центре управления полетами.