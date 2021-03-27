Актрису и режиссера фильма о космосе отправят на МКС 20 сентября

Актрису и режиссера художественного фильма о космосе под рабочим названием «Вызов», съемки которого будут проходить на Международной космической станции (МКС), отправят на орбиту 20 сентября. Об этом заявил глава Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов, передает «Интерфакс».

Отмечается, что режиссер вернется на Землю с командиром корабля «Союз МС-18» Олегом Новицким в октябре текущего года.

Ранее стало известно, что кастинг на главную роль в научно-просветительском проекте Роскосмоса «Вызов» продлится до апреля.

До этого сообщалось, что на съемки соответствующего фильма заявки подали около трех тысяч девушек.

В подготовке съемок принимает участие Первый канал, на роль космического туриста-девушки, после первоначального отбора, претендуют 20 актрис. По сообщению сайта kp.ru, в шорт-листе находятся Ольга Кузьмина и Мария Валешная.

Главная цель проекта «Вызов» — популяризация планирующейся в 2022-2023 году программы космического туризма.