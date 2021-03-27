Новый экипаж МКС приступил к заключительным предстартовым приготовлениям

Члены основного и дублирующего экипажей корабля «Союз МС-18» приступили к заключительному этапу предстартовой подготовки, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Роскосмос».

«В соответствии с графиком подготовки утром экипажи прибыли в монтажно-испытательный корпус площадки №254 для прохождения первой тренировки в корабле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приготовления проходят на космодроме «Байконур». Космонавты уже примерили полетные скафандры «Сокол КВ-2», проверили их на герметичность и заняли места на корабле «Союз МС-18».

Дальнейшие мероприятия предполагают тренировки по ручному причаливанию «Союза» к российскому сегменту МКС, контроль укладок с научным оборудованием для экспериментов и отработку баллистических операций.

Полет запланирован на 9 апреля 2021 года. В экипаж входят Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

В настоящий момент на МКС находятся два российских космонавта Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. Они прибыли на станцию 17 ноября 2020 года.

Ранее в России началось создание робота для работы в открытом космосе.