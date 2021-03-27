Российский космонавт на МКС сфотографировал севшее на мель в Суэцком канале судно

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся на МКС, сфотографировал судно Ever Given, которое село на мель в Суэцком канале. Он опубликовал снимки в Twitter.

«Вот так это выглядит с борта Международной космической станции. Видно, как буксиры пытаются сдвинуть гиганта с места», — написал Кудь-Сверчков.

Ранее глава администрации Суэцкого канала назвал предварительные причины блокировки и рассказал детали о работах по снятию судна с мели.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение в обе стороны было полностью заблокировано. 27 марта судно сдвинулось с места. В настоящий момент более 320 судов стоят в очереди на вход в канал.