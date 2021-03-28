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Новости науки

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Юрий Гагарин Юрий Гагарин

«Роскосмос» показал детали полета Гагарина

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На сайте «Роскосмоса» появился новый раздел, посвященный юбилею полета Юрия Гагарина в космос.

Так, в разделе опубликована биографическая информация о жизни Гагарина, а также данные о его полете.

Пользователи смогут увидеть детализированный маршрут полета, а также архивные кадры с самим космонавтом.

«В преддверии 60-летия этого события (первого полета Гагарина в космос. — «Газета.Ru») мы запускаем новый раздел на нашем сайте», — об этом госкорпорация объявила в своем Telegram-канале.

Ранее Елизавета II рассказала о встрече с Юрием Гагариным в Лондоне в 1961 году.

Кроме того, стало известно, что Россия назовет космический корабль в честь Гагарина.

12 апреля 2021 года отмечается 60-летие с дня первого полета человека в космос.

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