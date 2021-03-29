Итоговое сочинение в российских школах перенесли на другую дату

Итоговое сочинение, которое является для учеников школ допуском к ЕГЭ, проведут не 5 апреля, как было запланировано ранее, а 15 апреля. Об этом говорится в приказе Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Сообщается, что документом были внесены изменения в приказ «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения)».

Как отмечается, дополнительные даты для написания этой работы также будут перенесены с 21 апреля и 5 мая на 5 мая и 19 мая текущего года.

Ранее стало известно, что Государственная итоговая аттестация (ГИА) для школьников в 2021 году пройдет по упрощенным правилам. Такое решение было принято правительством, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса.

Также сообщалось, что российским школьникам, которые не смогут пройти испытание из-за пандемии COVID-19, дадут дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ.