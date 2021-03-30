SpaceX назвала новых членов гражданского экипажа для полета в космос

Компания SpaceX завершила формирование первого в истории полностью гражданского экипажа космического корабля, сообщается на сайте миссии Inspiration4.

Стали известны имена двух последних членов экипажа, которые будут участвовать в полете на Crew Dragon.

Третьи членом экипажа станет исследовательница Ниас Проктор, которая будет пилотом миссии и помощником командира. На сайте уточняется, что в 2009 году она безуспешно пыталась пройти отбор для космических полетов НАСА, а в 2017 году Проктор сотрудничала с программой космического ведомства по имитации полета на Марс.

В качестве четвертого туриста на борт возьмут ветерана ВВС и сотрудника корпорации Lockheed Martin Кристофера Семброски. Он будет выполнять обязанности бортинженера.

В начале февраля компания SpaceX рассказала, что до конца 2021 года Crew Dragon совершит первый в истории полет без профессиональных астронавтов на борту. Первыми двумя туристами были названы бизнесмен Джаред Исаакман – командир миссии и медик Хейли Арсенокс – бортовой врач.

Каждое из четырех мест на корабле носит свое название: «Лидерство», «Надежда», «Великодушие» и «Процветание».

На сайте миссии уточняется, что полет туристического рейса Crew Dragon на низкой околоземной орбите около 540 километров состоится не раньше 15 сентября 2021 года и будет продолжаться около трех дней. SpaceX будет осуществлять контроль над полетом каждые 90 минут — время одного витка вокруг Земли. Корабль стартует с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.