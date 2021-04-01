Утечка воздуха на МКС могла возникнуть из-за воздействия кораблей США и Европы

Утечка воздуха в корпусе российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС) могла произойти из-за воздействия кораблей США и Европы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

Как рассказал собеседник агентства, среди причин появления негерметичности корпуса модуля «специалисты рассматривают нерасчетные мощные нагрузки, которые возникали при управлении ориентацией МКС американским шаттлом или европейским грузовым кораблем ATV».

По его словам, российские космонавты продолжают поиск мест негерметичности. «Предполагается, что утечка воздуха может идти через герметичные вводы — это места, где кабели или трубопроводы выходят через корпус на внешнюю поверхность модуля», — сказал источник.

Он добавил, что в апреле для поиска возможных мест утечки на пилотируемом корабле «Союз МС-18» планируется доставить «новый течеискатель».

В 2008-2015 годах на МКС побывали пять кораблей ATV, все они стыковались к модулю «Звезда» и использовались для управления ориентацией станцией в пространстве и коррекции ее орбиты. До 2011 года американские шаттлы также управляли ориентацией станции в пространстве и корректировали ее орбиту.