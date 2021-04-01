Ученые указали на рост материнской смертности из-за пандемии COVID-19

Ученые заявили о росте числа материнских смертей во время пандемии коронавируса. Об этом сказано в обзоре, опубликованном в медицинском журнале The Lancet.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав 40 исследований, которые были посвящены состоянию здоровья матерей и новорожденных детей до и во время пандемии.

«Мы выявили значительный рост числа мертворожденных младенцев и уровня материнской смертности по сравнению с данными до пандемии», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты указали на увеличение числа прерванных внематочных беременностей и случаев депрессии у матерей.

Ранее в Минздраве РФ заявили об отсутствии данных о влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин.