Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости науки

close

Космонавт заделывает герметиком места утечки воздуха на МКС

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Российский космонавт Сергей Рыжиков на борту Международной космической станции (МКС) нанес слой герметика в месте утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Это следует из переговоров, транслируемых NASA.

«Надо срочно наносить еще один слой герметика», — сообщил Рыжикову специалист подмосковного ЦУП.

Из переговоров следует, что космонавт проводит работы по герметизации в районе трубопровода и сварных швов в промежуточной камере указанного модуля.

Ранее сообщалось, что утечка воздуха в корпусе российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС) могла произойти из-за воздействия кораблей США и Европы

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.