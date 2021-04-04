Ученые рассказали, почему опасно пить горячий чай

Специалисты перечислили опасные последствия употребления горячего чая. Об этом пишет турецкая газета Cumhuriyet.

Ученые несколько лет наблюдали за 500 тысячами человек, которые часто пили чай температурой выше 65°C. Выяснилось, что это повышает шанс на развитие рака пищевода.

Специалист в области гастроэнтерологии профессор Ведат Герал напомнил, что онкологические заболевания находятся на шестом месте в мире в рейтинге причин смерти.

«Согласно проведенным исследованиям, на востоке Турции, в Китае, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане в силу частого употребления чая и горячих напитков рак пищевода наблюдается очень часто», — сказал он.

Медик добавил, что при употреблении сигарет и алкоголя риск еще больше возрастает.

«Если курильщик часто пьет горячий чай, то риск развития рака возрастает в два раза, а если также употребляет алкоголь — то в пять раз», — сказал специалист.

Эксперт посоветовал не пить тот чай, кружку с которым нельзя взять в руку. Лучше подождать несколько минут и дать напитку остыть. Также не стоит пить больше трех-четырех чашек в день.

Ранее ученые выяснили, что зеленый чай уничтожает раковые клетки.