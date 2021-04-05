На МКС будут выпекать хлеб

Российские ученые работают над новой оранжереей для Международной космической станции, где будет выращиваться зерно для выпекания хлеба. Об этом сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, пишет ТАСС.

По его словам, перед Институтом медико-биологических проблем сейчас стоят задачи «разработать технологию неоператорного выращивания, технологию конвейерного выращивания, выращивания одновременно в четырех секциях большого объема, даже решаются проблемы, связанные с переработкой зерна в муку для выпечки впервые в мире на МКС космического хлеба».

Ранее с борта Международной космической станции (МКС) выбросили ненужную платформу со старыми аккумуляторами массой в 2,5 тонны.

Платформа с аккумуляторными батареями была доставлена грузовым кораблем HTV-9 в мае 2020 года. После замены на американском сегменте станции старые аккумуляторы были установлены на платформу для последующего удаления.

Платформа с использованными аккумуляторами стала самым тяжелым мусором, выброшенным с МКС. Спустя некоторое время она сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях земной атмосферы.