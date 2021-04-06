В РФ приступили к разработке гибрида ядерного и термоядерного реакторов

Термоядерный компонент уникального гибридного реактора был создан исследователями Томского политехнического университета с другими российскими учеными. Специалисты уже испытали компонент, говорится в материале Nuclear Engineering and Technology.

В статье отметили, что подобная разработка объединит в себе лучшие достоинства разных видов реакторов. При этом компонент останется экономичным и безопасным. По словам ученых ТПУ, гибридные реакторные системы сочетают в себе надежность привычных реакторов деления вместе с экономностью и экологической безопасностью термоядерной энергетики.

Такие системы состоят из источника термоядерных нейтронов и активной зоны, где протекает деление тяжелых ядер.

«В плазме ионы дейтерия и трития, сталкиваясь друг с другом, объединяются в ядра гелия с выделением высокоэнергетических нейтронов. Те поступают из вакуумной камеры в бланкет в импульсном режиме, поддерживая деление тяжелых ядер, которое и дает основную энергию», — подчеркнул доцент отделения ядерно-топливного цикла ТПУ Сергей Беденко.

Отличается гибридная система тем, что в ней ядерный материал находится не в строго критическом состоянии, а в состоянии близком к критическому.

Благодаря открытию ученые рассчитывают ускорить развитие термоядерной энергетики в РФ. Кроме того, эксперты смогут детальнее изучить процесс термоядерного синтеза.

Ранее впервые в мире термоядерную плазму протестировали в токамаке нового поколения.