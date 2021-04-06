Россия и Турция ведут переговоры о запуске турецких спутников на орбиту

«Главкосмос» и Турция ведут переговоры относительно запуска турецких спутников на орбиту на российских ракетах. Об этом заявил глава компании Дмитрий Лоскутов, передает «Интерфакс».

Лоскутов не уточнил, какие именно спутники планируется отправить в космос и когда это может произойти.

По его словам, в настоящее время по линии госкорпорации Роскосмос ведутся переговоры о заключении двустороннего соглашения о сотрудничестве с Турцией.

Глава «Главкосмоса» подчеркнул, что более серьезные проекты, в том числе пилотируемые полеты, возможны только при подписании этого соглашения между странами.

В 2014-2015 году запущенные с космодрома «Байконур» российские ракеты «Протон-М» вывели на орбиту турецкие телекоммуникационные спутники Turksat 4A.

Ранее глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым заявил, что власти Турции в ближайшее время планируют подписать с Россией соглашение о сотрудничестве в космосе.