В России планируют полеты к Юпитеру и Сатурну на ядерной тяге

Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый в ходе пресс-конференции заявил, что российские ученые начали планировать полет к Сатурну, Урану, Юпитеру или Нептуну с помощью ядерных космических двигателей, разрабатывающихся в РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленый отметил, что сейчас в России уже начали «мечтать» о полете к планетам-гигантам, так как еще никогда — ни в Советском Союзе, ни в России — туда не летали, поэтому уже очень интересно узнать что там происходит.

«Обычным двигателем — это очень долгая дорога, с солнечными маневрами, а вот на такой современной технике можно долететь гораздо быстрее», — подчеркнул он.

По его словам, на данный момент речь идет об автоматическом аппарате, который сможет облететь Солнечную систему гораздо быстрее, чем американский аппарат Voyager.

Кроме того, ученый секретарь научно-технического совета НПО им. Лавочкина, занимающегося созданием таких станций, Александр Шаханов, добавил, что сейчас существуют планы по полетам на электроракетных двигателях.

Ранее директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что ученые предложили после 2030 года отправить к Солнцу несколько малых зондов-камикадзе для изучения ускорения солнечного ветра.