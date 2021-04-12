Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров записали для россиян видеообращение, в котором поздравили их с Днем космонавтики. Соответствующий ролик был размещен в Twitter Роскосмоса.

Кудь-Сверчков отметил, что полет Юрия Гагарина в космос, который был осуществлен 60 лет назад, стал поворотным событием в мировой истории.

«Космический корабль с человеком на борту покинул Землю, впервые совершив орбитальный полет, а человек, дерзнувший отправиться в этот полет, Юрий Алексеевич Гагарин — наш соотечественник. В этот день его имя узнала вся планета, ведь именно тогда началась новая история — история пилотируемых космических полетов», — сказал он.

При этом Дубров выразил благодарность всем, кто «посвятил свою жизнь изучению Вселенной», а также, «кто работал и продолжает работать, продвигая человечество дальше и дальше в освоении космоса».

Кроме того, Новицкий отметил, что советские конструкторы сделали страну передовой космической державой, а полет Гагарина является примером героизма для его последователей, включая, нынешний экипаж МКС.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия стоит на пороге важных изменений в космической отрасли.

День космонавтики в мире отмечают 12 апреля. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого был советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, который побывал в космосе. «Восток-1» выполнил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю.