В России приступили к разработке нового радиолокационного спутника «Кондор-ФКА»

Акционерное общество «ВПК «НПО машиностроения» (входит в КТРВ) приступила к разработке нового радиолокационного спутника «Кондор-ФКА-М». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора предприятия по направлению космических аппаратов Алексея Рабочего.

По его словам, работа по аппарату ведется по заказу Госкорпорации Роскосмос в интересах тематических заказчиков (Минсельхоз России, МЧС России, Росреестр, Росгидромет).

Рабочий добавил, что уже готов эскизный проект по доработке космического комплекса «Кондор-ФКА» с созданием космического аппарата «Кондор-ФКА-М». Кроме того, были проведены все согласования и экспертиза в головных институтах Роскосмоса.

Главный конструктор отметил, что в 2021 году в компании рассчитывают начать разработку конструкторской документации.

Ранее руководство Роскосмоса и НПО Лавочкина ознакомило журналистов с ходом работ по подготовке двух важнейших межпланетных миссий, в которых участвуют российские ученые, – российская «Луна-25», старт которой намечен на октябрь этого года, и российско-европейская ExoMars-2022 осенью 2022 года.