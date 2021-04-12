Российский космонавт признался, что верит в инопланетян

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко заявил, что верит в существование иных форм жизни на планетах. Об этом он сообщил в интервью программе «Познер» на Первом канале.

По словам Кононенко, на сегодняшний день учеными было обнаружено большое количество экзопланет, похожих на Землю.

«Плюс мы же не знаем о всех формах жизни, которые могут существовать во Вселенной», — подчеркнул он.

Кроме того, командир отряда отметил, что человечество многого не знает о галактике, в которой живет, поэтому он добавил, что он не думает, что разговоры о неопознанных летающих объектах являются ложью.

«Но сам я не видел и ко мне с той стороны люка никто не стучался», — заявил Кононенко.

Ранее российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров записали для россиян видеообращение, в котором поздравили их с Днем космонавтики.