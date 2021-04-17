Экипаж «Союза МС-17» вернется на Землю

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-17» совершит посадку в Казахстане 17 апреля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Роскосмос.

В настоящий момент на станции находятся десять космонавтов: пять россиян — Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, пять американцев — Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай, а также японец Соити Ногути.

«В соответствии с программой полета Международной космической станции 17 апреля 2021 года в 07:55 мск запланирована посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17», — говорится в сообщении.

Ранее российский космонавт Сергей Рыжиков передал «ключ» от Международной космической станции американскому астронавту Шэннон Уокер.